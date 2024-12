Chambre de Commerce de Dakar : Abdoulaye Sow remporte le procès contre Birane Yaya Wane

Le Président de la Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture de Dakar (CCIAD), Abdoulaye Sow, a remporté le procès qui l’opposait à Birane Yaya Wane. La décision a été rendue ce mardi 24 décembre 2024 par le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar. Birane Yaya Wane avait, dans sa requête, sollicité la désignation d’un administrateur provisoire pour gérer les fonds publics de la CCIAD et demandé de surseoir à la tenue de l’assemblée générale de l’institution, prévue pour le 26 décembre 2024. Cependant, le Tribunal a rejeté la demande de M. Wane et l’a débouté.