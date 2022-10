Championne du monde de récital de coran: Accueil triomphal de Sokhna Ndatté Cissé à L’Aibd

Sokhna Ndatté Cissé est de retour au Sénégal. La championne du monde au concours international de récital de Coran à Dubaï a eu droit à un accueil triomphal à l’aéroport Internationale Blaise Diagne hier. Débout sur le toit d’un véhicule et brandissant le drapeau du Sénégal, Sokhna Ndatté Cissé répondait aux vivats d’une foule composée de jeunes garçons habillés en vert. Elle levait ses deux mains de temps en temps pour répondre aux salutations de la foule, rapporte LeTémoin.



Sokhna Ndatté Cissé, âgée de 13 ans, est devenue la première femme sénégalaise à gagner ce prestigieux et sélectif concours. Cette compétition a réuni des participants venus de 52 pays de la Oumma islamique, selon l’Inspection des Daaras et de la Fédération nationale des associations d’écoles coraniques du Sénégal. La championne du monde devait être fêtée hier soir à la Maison du Coran sise à Hann. Ce sacre, c’est bien sûr quelque chose de bien mais à quand le sacre de jeunes Sénégalais dans les disciplines scientifiques ? Car — sans avoir rien contre ces concours de récitation de Coran — c’est quand même dans ces disciplines scientifiques que se dispute la compétition mondiale actuelle ! Vivement donc que nos enfants s’approprient les sciences…