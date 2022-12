Championship: Sheffield United bat Wigan, Iliman Ndiaye auteur d'une passe D

Vainqueur de Wigan Athletic ce lundi soir (2-1), Sheffield United enchaîne un nouveau succès en Championship. Titulaire, Iliman Ndiaye s’est encore illustré.



Sheffield United a joué à se faire peur mais s’impose bel et bien 2-1 sur la pelouse de Wigan Athletic en match de clôture de la 23e journée de Championship. Les hommes de Paul Heckingbottom ont assuré ce troisième succès d’affilée grâce à des buts de John Egan (0-2, 8e) et Billy Sharp (0-2, 56e).



Comme lors du dernier match face à Huddersfield Town, le capitaine des Blades a marqué sur une passe décisive d’Iliman Ndiaye. Le jeune attaquant sénégalais en est désormais à 4 passes décisives en Championnat cette saison et est le joueur le plus décisif de la Championship puisqu’il compte 9 buts.