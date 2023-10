Changements dans le Gouvernement sénégalais: Le décryptage du remaniement de Macky Sall Le remaniement gouvernemental au Sénégal déçoit les attentes d'une profonde transformation. Malgré les spéculations persistantes, seuls trois départs notables ont marqué la réorganisation, laissant un sentiment de timidité. Cette réorganisation, marquée par le départ de femmes technocrates, semble traduire une volonté présidentielle de mettre l'accent sur des personnalités politiques. Ce nouveau gouvernement de 35 ministres vise à répondre aux besoins changeants du pays, mais son impact sur le développement et la stabilité du Sénégal reste à observer de près.

Malgré les attentes d'un remaniement profond, il semblerait que la montagne ait finalement accouché d'une souris. En effet, seuls trois départs ont été notés du gouvernement, même après des spéculations qui avaient couru depuis plus d'un mois. Le ministre des Collectivités Territoriales, Mamadou Tall, est le seul politique notable à quitter l'attelage gouvernemental. Il aurait été victime des divisions fratricides au sein de la coalition politique Bennoo Bokk Yaakar dans le nord du Sénégal.



Un autre départ notable est celui de Papa Mamadou Ndiaye, ministre de l'Artisanat et de la Transformation du secteur informel, qui n'a pas été reconduit. Il quitte le gouvernement et est remplacé par Birame Faye, qui hérite d'un département chargé. Birame Faye avait précédemment occupé le poste de ministre délégué lors du dernier gouvernement.



Parmi les départs, on note également la sortie de certaines femmes technocrates. Notamment, Oulimata Sarr, qui avait été débauchée de l'ONU Femmes, où elle occupait le poste de directrice de cette institution spécialisée des Nations Unies. Elle semble avoir été sacrifiée dans le cadre de la volonté du Président de la République de composer un gouvernement plus axé sur des personnalités politiques.



Une autre femme, Sophie Gladima Siby, qui était également maire de Joal dans le département de Mbour, a été écartée du gouvernement. Elle occupait le poste de ministre du Pétrole et des énergies. Elle a été remplacée par l'ancien ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Diome.



Parmi les changements notables, Oumar Youm prend désormais en charge le portefeuille des Forces armées, assurant ainsi la sécurité nationale et la défense du pays. Quant à Aissata Tall Sall, elle est désormais chargée du secteur de la justice, de la protection des droits de l'homme et de la promotion de la bonne gouvernance. En tant que ministre des Affaires étrangères, Ismaila Madior Fall gère maintenant les relations internationales et représente le Sénégal sur la scène mondiale.



Un des mouvements les plus surprenants est la décision du Président Macky Sall de changer le ministre de l'Intérieur à seulement 4 mois de l'élection présidentielle. Antoine Félix Diome, qui occupait ce poste depuis 2019, cède désormais la place à Me Sidiki Kaba, qui aura pour responsabilité l'organisation du scrutin prévu pour le 25 février prochain. Antoine Diome, quant à lui, a été nommé ministre du Pétrole et des Énergies.



Mamadou Moustapha Ba conserve son poste de ministre des finances publiques, du budget et de la gestion des ressources économiques du pays, assurant ainsi la continuité dans la gestion économique du pays.



Le gouvernement nouvellement formé compte un total de 35 ministres, couvrant une gamme diversifiée de portefeuilles, de l'éducation à l'environnement, en passant par l'agriculture, la santé, le commerce, et bien d'autres. Cette variété de compétences et d'expertises vise à mieux répondre aux besoins du Sénégal dans un contexte en perpétuelle évolution.



De plus, quatre ministres délégués ont été nommés pour gérer des domaines spécifiques au sein des ministères principaux, dans le but d'assurer une gestion plus efficace des responsabilités gouvernementales. Ces changements dans le gouvernement de Macky Sall reflètent sa volonté de s'adapter aux défis et aux enjeux actuels du Sénégal, tout en maintenant un équilibre régional et politique. La composition de ce nouveau gouvernement sera scrutée de près dans les mois à venir pour évaluer son impact sur le développement et la stabilité du pays.



Birame Khary Ndaw



