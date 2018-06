Chanson des lions : Youssou Ndour lance «Rajax Rajax» ce vendredi

Demain vendredi, soit un jour après le démarrage de la Coupe du monde et quatre avant la première sortie de l’équipe du Sénégal dans le groupe H, Youssou Ndour va lancer une chanson dédiée des Lions. L’information est livrée par la star planétaire dans cet entretien exclusif accordé à RECORD.



«Vous vous souvenez qu’après la qualification au mondial 2018, le président de la république avait publiquement demandé que je fasse une chanson dédiée aux Lions. Cette chanson est prête et va sortir vendredi (demain). Elle s’appelle Rajax Rajax. Elle sortira vendredi donc et donnera du piment au niveau local parce que l’autre chanson que nous avions faite avec Black m est internationale. Nous sommes en train de réaliser le clip qui sortira également le vendredi. J’adore le football, j’adore mon pays et je suis fier de leur participation», a déclaré le roi du mbalakh dans le quotidien Record