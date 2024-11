"Chaque élection compte" : Le message d’Ousmane Sonko, après son vote à Néma

Ousmane Sonko, leader du parti PASTEF, a accompli son devoir civique ce matin, en votant au bureau n°2 de l’école de Néma. Il a tenu à se rendre aux urnes dès l’ouverture des bureaux, invitant ainsi l’ensemble des citoyens, à une mobilisation massive pour ce scrutin. À cette occasion, il a souligné : « Il est frappant de constater que l’affluence est bien plus élevée lors des élections présidentielles que lors des législatives ».



D'après "Rts.sn", Ousmane Sonko a insisté sur l’importance cruciale de chaque élection et a encouragé les citoyens à participer massivement. Il a également mis en garde contre l’attente de la dernière minute, qui pourrait entraîner des bousculades devant les bureaux de vote. De plus, il a exprimé son inquiétude face aux risques de violences pendant le scrutin, affirmant : « Dans une telle situation, nous serions tous perdants ».