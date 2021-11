Charlatanisme et escroquerie: Serigne Mohamed Mbacké gruge son disciple de 94 millions FCfa et se retrouve en prison

C’est le parquet du Tribunal de Irande instance de Diourbel qui a hérité de ce dossier sensible, compte tenu du statut du prévenu dans le milieu de la confrérie mouride. La cinquantaine révolue, le marabout Serigne Mohamed Mbacké risque gros.



Domicilié à Touba où il est très connu, le «Mbacké-Mbacké» se trouve dans les liens de la détention depuis la semaine dernière. Il est poursuivi pour charlatanisme et escroquerie portant sur la rondelette somme de 94 millions FCfa.



En effet, indique "L'As", ce dignitaire mouride avait approché un de ses disciples établi en France, lui proposant ses services afin de faire marcher son business. Séduit par cette proposition, l’émigré accepte le deal et commence à envoyer d’importantes sommes d’argent au marabout.



Dès qu’il a commencé à utiliser les bains mystiques que Serigne Mohamed Mbacké lui a fait parvenir, l’émigré s’est mis à exécuter aveuglément les ordres du marabout. Débutent ainsi des transferts de dizaines de millions chaque mois. Lorsqu’il s’est retrouvé sans un sou à envoyer au marabout, le plaignant n’a pas hésité à vendre sa villa en France afin de se plier aux instructions du «Mbacké-Mbacké», qui continuait à lui réclamer de fortes sommes d’argent.



Ayant enfin retrouvé ses esprits, l’émigré a sommé le marabout de lui restituer son argent. Malgré ses nombreuses tentatives, il se heurte au refus de Serigne Mohamed Mbacké. C’est alors qu’il s’est résigné à porter plainte par l’entremise de sa sœur qui est au Sénégal. Sachant qu’il est activement recherché par les éléments de la Brigade de recherches de la gendarmerie de Touba, le marabout se réfugie en Gambie afin d’échapper à la justice.



Mais c’était très mal connaître la diligence des hommes en bleu, qui l’ont pisté avant de l’interpeller la semaine dernière à hauteur de Keur Ayib, alors qu’il rentrait à Touba pour assister à une cérémonie religieuse.



Présenté lundi dernier devant le procureur du Tribunal de Grande Instance de Diourbel, le Mbacké-Mbacké qui a déjà bénéficié de deux retours de parquet (lundi et mardi), fera de nouveau face au maître des poursuites, ce mercredi. Il faut cependant souligner qu’une énorme pression est exercée par certains dignitaires mourides pour un règlement à l’amiable de l’affaire. N’empêche, le marabout risque d’être placé sous mandat de dépôt. Affaire à suivre !