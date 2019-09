Chavirement aux îles de la Madeleine: Une femme enceinte et un neveu de Sidiki Kaba dans le lot des rescapés

Rédigé par leral.net le Mardi 17 Septembre 2019 à 10:13 | | 0 commentaire(s)|

Une pirogue, avec à son bord près de 39 personnes, a chaviré, hier lundi, au large des îles de la Madeleine.



Le bilan provisoire fait état de 4 morts et de 35 rescapés, dont 24 Sénégalais et 4 de nationalités française, allemande, suédoise et bissau-guinéenne.



Il a été dit dans Les Échos que dans le lot des rescapés figurent un neveu du Ministre des Forces armées Sidi Kaba. Il y a aussi une femme enceinte de 6 mois qui devait rentrer dans 3 jours en France.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos