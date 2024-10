Chavirement d’un navire au Port Autonome de Dakar : « Aucune perte en vie humaine » Dans la nuit du 15 au 16 octobre 2024, un incident s’est produit au Môle 2 du Port Autonome de Dakar. Le navire « Princesse Jessica », à quai, a été heurté par le MV Zografia, entraînant le chavirement du premier nommé. « Princesse Jessica » est un cargo battant pavillon togolais, âgé de 34 ans, construit en 1990 et doté d’une capacité de tonnage de 1 652 tonnes. Sa longueur est de 77 mètres.





« Immédiatement après l’incident, les équipes du Port sont intervenues pour sécuriser la zone. Un balisage a été mis en place et les procédures administratives ont été engagées, conformément aux réglementations en vigueur. Il est important de souligner que cet accident n’a aucun impact sur les activités portuaires qui se poursuivent normalement. Les mesures nécessaires pour le renflouement du navire « Princesse Jessica » seront rapidement mises en œuvre.



Il convient de rappeler que ce type d’incidents peut survenir dans tous les ports à travers le monde. Le Port Autonome de Dakar dispose d’un dispositif opérationnel robuste et collabore étroitement avec les administrations compétentes, pour réagir de manière efficace et minimiser les impacts.



Nous tenons à rassurer l’ensemble de nos partenaires et clients, sur la gestion proactive de cet incident et réitérons notre engagement à garantir la sécurité et la fluidité de nos opérations. »













Port Autonome de Dakar, le 17 octobre 2024.

La Cellule Communication Stratégique

