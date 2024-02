Le bilan de la pirogue qui a échoué hier à Saint-Louis, s’est alourdi. Deux corps sans vie ont été retrouvés, ce matin, à la plage de l’hydrobase de Saint-Louis, par les éléments de la Marine nationale et des sapeurs pompiers.



Quarante sept victimes sont dénombrées, ce jeudi, dont vingt six morts et vingt et un rescapés.













Adama Sall