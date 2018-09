Chefs traditionnels d’Afrique: Le Sénégal porté à la tête du Secrétariat exécutif, pour 5 ans!

Le «Forum des Chefs Traditionnels d’Afrique» a tenu ses assises, du 10 au 12 septembre 2018, à Abidjan, sur le thème : «Renforcement du rôle des autorités coutumières dans la préservation de la paix, de la stabilité sociale et de la sécurité de nos Etats».



Au terme des travaux, dirigés par Sa majesté Tchiffi Zié Jean-Gervais, Secrétaire permanent du Forum, le bureau a été renouvelé. Et l’honneur a été fait à la délégation sénégalaise de devoir présider aux destinées de la chefferie traditionnelle ouest-africaine, à travers la personne du Grand Saltigué de Rufisque, El Maodo Malick Ngom. Ce jeune chef coutumier du terroir de «Mame Coumba Lamb» assumera donc, pour un mandat de cinq ans, la fonction de «Secrétaire général du Conseil Panafricain des Autorité traditionnelles et Coutumières de l’Afrique de l’Ouest».

Aussitôt de retour au Sénégal, le Grand Saltigué de Rufisque, nouvellement élu à cette instance supérieure de la chefferie traditionnelle ouest-africaine, s’est attelé à la tâche, en veillant à préserver les acquis des assises de Benghazi (Libye), de 2008. Il déclinera bientôt sa feuille de route, en matière de prévention des conflits en Afrique, lors d’un face-à-face avec la presse.