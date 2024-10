Cheikh Abiboulaye Dièye fait réaliser une économie de 63 milliards FCfa à l’Aibd Le fait est plutôt rare, pour ne pas retenir l’attention. En moins de cinq mois à la tête de l’AIBD, le tout nouveau DG Cheikh Abiboulaye Dièye a réussi à économiser plus de 63 milliards FCfa, à travers une série de mesures hardies permettant d’arrêter l’hémorragie financière qu’il avait trouvée sur place. Autant dire que le Jub Jabbal Jubanti est à l’œuvre à l’AIBD, par la grâce de Dieu et l’engagement d’un homme !

Cheikh Abiboulaye Dièye, le nouveau DG de l’AIBD, est en train de traduire en actes, la lettre et l’esprit du JUB JUBBAL JUBANTI, sans bruit ni trompette, conformément à la nouvelle vision de la gouvernance publique que le président de la République Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko, tentent chaque jour, d’insuffler dans notre pays. C’est la preuve que quand on veut, on peut.



En effet, lors de sa prise de fonction, M. Dièye avait exprimé son ambition de corriger les injustices éventuelles et d’optimiser les performances de l’Aéroport International Blaise Diagne (AIBD-SA). Les projets futurs incluent notamment, l’amélioration des services et des infrastructures, pour assurer une meilleure expérience aux utilisateurs et partenaires de l’aéroport. Pour ce faire, son premier acte de gouvernance à la tête de AIBD, était de faire un état des lieux, sans état d’âme, permettant de comprendre la situation de référence réelle de l’AIBD SA, à tous les niveaux institutionnel, financier, organisationnel, contractuel et en termes de ressources humaines.



Ce travail froidement exécuté, a servi de base pour entreprendre des mesures correctives permettant de rendre performant cet outil et faire en sorte que le projet AIBD SA épouse la vision du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, à travers des actes concrets. Des contrats faramineux sans rendement pour l’AIBD, avec des prestataires de services indélicats, ont été remis en cause. La réduction des charges de fonctionnement, la lutte contre la surfacturation, les marchés fictifs et les surcoûts comme sur les voyages de personnel, n’ont pas été épargnées par les mesures de redressement.



« Rien que sur les frais de voyage du personnel, on est passé de 80 millions FCfa, lors du premier trimestre, entre janvier et mars, à 50 millions FCfa, entre avril et août, soit une économie de 30 millions réalisés au deuxième trimestre », dixit le ministre en charge du Transport et des Infrastructures, El Malick Ndiaye, qui s’exprimait lors d’une conférence de presse le mardi 8 septembre. « Les frais téléphoniques sont passés pour la même période, de 19 millions à 9 millions FCfa, soit une économie de 10 millions », informe le Ministre.



Au total, en l’espace de cinq mois, c’est la rondelette somme de 63 milliards FCfa, qui a pu être épargnée par l’actuelle direction, avec à sa tête, Cheikh Abiboulaye Dièye. Les enquêtes sont en cours et des poursuites ne sont pas écartées à l’encontre des prestataires véreux et leurs complices, qui avaient reçu des avances se chiffrant à 7 milliards FCfa de l’ancienne équipe dirigeante de la société, sans aucune fourniture de service.



C’est dire que le "Jub Jubbal Jubanti" cher au Président de la République, M. Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre M. Ousmane Sonko, est en train d’être mis œuvre sans état d’âme à l’AIBD, depuis l’arrivée de Cheikh Abiboulaye Dièye à la tête de cette société.



Ces premiers résultats du "Jub Jabbal Jubanti", fruit d’une rigueur certaine dans sa gestion, est tout à l’honneur de l’actuel DG de AIBD. Rien de surprenant cependant, pour ceux qui connaissent bien l’homme, ses convictions, son engagement à être un serviteur du peuple, sa formation d’ingénieur spécialisé sur les transports, son parcours professionnel, les valeurs morales et spirituelles qu’il n’a cessé d’incarner à la face des Sénégalais en tant que Ministre deux fois de suite, Maire, Député à l’Assemblée nationale, chef de parti politique et maintenant, DG d’une société nationale.



C’est également à l’honneur du président de la République et de son Premier ministre, qui ont réalisé une vielle promesse faite aux Sénégalais par les hommes politiques qu’ils ont remplacé à la tête de l’Etat, mais jamais tenue, de « mettre l’homme qu’il faut à la place qu’il faut ». Cheikh Abiboulaye Dièye est assurément à la place qu’il faut. Il apparaît dès lors, que la vraie rupture et le changement vendus aux Sénégalais, c’est d’abord et avant tout cela, un bon casting des hommes capables de les conduire !



Cheikh Abiboulaye Dièye fait partie de ces hommes qui doivent inspirer d’autres Dg de sociétés publiques, Ministres et responsables en charge du bon fonctionnement du service public. En tout cas, le DG de l’AIBD est un homme engagé, un homme de conviction et il faut souhaiter qu’il le reste, comme il l’avait laissé entendre lors de sa prise de fonction : « Nous pouvons avoir le meilleur Président, le meilleur Premier ministre, si nous citoyens de ce pays, nous ne sommes pas déterminés et acteurs du changement que nous voulons, il n’y a aucune chance que nous réalisons le développement ».













Sidy Mactar Coly,

Membre Conférence des leaders de la Coalition Diomaye Président



