Cheikh Ahmadou Kara Mbacke : « Je suggére à Macky Sall de permettre à Karim Wade de rentrer au Sénégal et de pouvoir participer à la présidentielle 2019 »

Cheikh Ahmadou Kara Mbacke Noreyni a « suggéré de permettre à Monsieur Karim WADE de rentrer au Sénégal et de pouvoir participer à la prochaine élection présidentielle comme tout citoyen qui remplit les conditions ».



Le fait que je sois prolixe ces derniers temps résulte de la nécessité d'alerter l'opinion sur une conjoncture socio-politique actuelle qui augure des lendemains incertains.



Aujourd'hui, j'interpelle dans un premier temps le Chef de l'Etat, Son Excellence Monsieur Macky SALL sur le cas des leaders politiques Karim Wade et Khalifa Ababacar SALL et d'autre part, certains collaborateurs du Président de la République.



Pour rappel, voilà maintenant quelques mois après en avoir eu une intention sincère j'ai annoncé publiquement soutenir votre candidature pour l'élection présidentielle à venir. J'ai aussi eu à le confirmer depuis lors, à chacune de mes sorties. Reste maintenant à mener des actions concrètes.



Parce que nous vivons une époque où la vérité est en train de se manifester, je vous suggère de permettre à Monsieur Karim WADE de rentrer au Sénégal et de pouvoir participer à la prochaine élection présidentielle comme tout citoyen qui remplit les conditions.



Ensuite, je vous propose d'utiliser toutes les prérogatives que vous offre votre fonction de Chef de l'Etat, pour accorder la liberté à Khalifa Ababacar SALL et lui permettre aussi de participer à cette élection.



Concernant certains vos proches collaborateurs, notamment Messieurs Moustapha CISSE LO, Mbaye NDIAYE, Ibrahima SALL, Alioune Badara CISSE et tant d'autres, je mesure ce que chacun d'entre eux peut vous apporter dans un proche avenir.



Ainsi, je vous recommande vivement que vos collaborateurs que j'ai nommé plus haut, jouent un rôle primordial dans le cadre de la Coalition du siècle. Parce que s'il arrive que vous acceptiez le format que je propose pour la mise sur pied de cette Coalition, tel que discuté avec Cheikh Abdou Baly MBACKE, rien ne pourra nous empêcher de gagner les prochaines joutes électorales si ce n'est La Volonté divine.



La politique telle que menée aujourd'hui ne peut prospérer dans le contexte actuel, il faut une démarche tout à fait nouvelle avec des dirigeants d'un type nouveau.



La mise sur pied de la Coalition du siècle, avec le Parti de la Vérité pour le Développement comme partie prenante, va non seulement permettre la création d'une Alliance avec le Coalition Benno Bok Yakar, mais aussi offrir la possibilité à tous les autres partis politiques et Mouvements de soutien qui souhaitent soutenir votre candidature pour un deuxième mandat et qui ne font pas partie de la Coalition Benno Bok Yakar, de nous rejoindre.



Si ces deux recommandations sont remplies je prend l'engagement solennel d'organiser une journée nationale au stade Léopold Sédar Senghor, au nom de Bamba Fepp, où toutes les couches de la population sénégalaise seront présentes et de déclarer personnellement vous investir comme candidat à l'élection présidentielle de Février 2019. A cette occasion, je donnerai aussi des arguments pertinents qui prouvent que vous méritez objectivement un deuxième mandat.



Dans le cas contraire, je limiterais mon soutien à sa plus simple expression.



Le contexte actuel nous oblige de lancer la Coalition du siècle parce que c'est une exigence du peuple. Ce qui peut sauver votre régime c'est d'exécuter ces deux conseils, car la majorité qu'avait obtenu le Président Abdoulaye WADE à Touba vous reviendrez de facto, du fait des actions que la Coalition du siècle va y mener, même avec une candidature de Karim Wade.

Ces recommandations font partie du soutien que je vous apporte. L'unique objectif est de faire en sorte que vous obteniez un deuxième mandat.





Fait à Dakar, le 7 Juillet 2018



Cheikh Ahmadou Kara MBACKE Noreyni



