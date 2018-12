Cheikh Ahmed Tidiane Niass, khalife de Léona Niassène : "Sidy a marqué son époque…"

Le khalife général de Léona Niassène, Cheikh Ahmed Tidiane Niass, a réagi suite au rappel à Dieu de Sidy Lamine Niass, Président du groupe Wal Fadjri, ce mardi matin, des suites d'un arrêt cardiaque. Par la voix de son porte-parole Serigne Mohamed Niass, le khalife dit retenir de Sidy Lamine un homme travailleur, pieux et respectueux.



"Sidy Lamine a marqué son époque. Il a fait ses preuves à travers son savoir, son savoir-faire, sa gratitude et surtout son respect envers tout le monde", témoigne Cheikh Ahmed Tidiane Niass.



"Que chacun d'entre nous se prépare. Sidy, lui, s'en est allé. Mais nous sommes très confiants. Parce que tout ce qui l'intéressait, c'est le travail et l'enseignement à travers sa radio et sa télé qu'il avait dénommées Wal fadjri, qui signifie beaucoup de choses", témoigne-t-il. Soulignant, par ailleurs, que les circonstances de sa disparition subite sont meilleures qu'une longue maladie qui aurait mis toute la famille sous pression.



"C'est une référence pour beaucoup de jeunes. Lorsqu'il créait son groupe de presse, c'était dans un contexte très difficile, mais il s'est battu pour s'imposer dans le paysage médiatique. Donc, c'est le Sénégal qui a perdu", déclare le marabout.



Seneweb

