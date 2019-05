Cheikh Ahmed Tidiane Sy condamné à payer 40 millions FCFA à TOTAL SENEGAL

Statuant publiquement, contradictoirement à l’endroit de la société Total Sénégal, par défaut réputé contraire à l’égard de Cheikh Ahmet Tidiane SY en matière commerciale et en premier ressort, le tribunal du Commerce a déclaré l'action recevable. Ainsi, le juge Alioune Ndiaye a condamné Cheikh Ahmet Tidiane SY à payer à la société Total Sénégal la somme de 40.174.029 FCFA. Il a débouté par ailleurs, la société Total Sénégal défendue par Me François Sarr et Associés du surplus de ses demandes ; Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.