Cheikh Ahmet Tidiane Sy condamné à payer plus de 40 millions à TOTAL Sénégal

Le Tribunal de Commerce hors classe de Dakar a tranché le 22 mai dernier dans le contentieux qui oppose Total Sénégal au sieur Cheikh Ahmet Tidiane Sy. Ce dernier a été condamné à payer la somme 40.174.029FCFA à la société pétrolière. Le juge Alioune Ndiaye et ses accesseurs ont cependant débouté Total pour le surplus de ses demandes. TOTAL Sénégal a été représentée dans cette affaire par le réputé cabinet d’avocats, Me François et Associés.