Cheikh Bamba Dièye/Ums : l’Imam Massamba Diop calme le jeu

Une médiation entreprise entre Cheikh Bamba Dièye et les magistrats sénégalais. Et c’est l’Imam Massamba Diop qui a joué les sapeurs-pompiers.



En effet, si l’on en croit ce dernier, il a appelé le juge et président de l’Union des magistrats sénégalais (Ums) ainsi que le leader du Fsd/Bj, pour les inviter à calmer leurs ardeurs pour le bien du Sénégalais.



« J’ai appelé le juge Souleymane Teliko et Cheikh Bamba Dièye pour les inviter à la paix et je les ai invités à penser à Dieu dans chacun de leurs actes. Nous allons vers des élections et le Sénégal a besoin de paix », a fait savoir l’Imam Diop, président de l’Ong Jamra, hier lors de son prêche à la prière du vendredi à Pikine. Tout est bien qui finit bien.











Les Echos