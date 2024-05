Fête du 1er Mai: La régularisation des prestataires de l’Onas, remise sur la table

« L’année dernière, nous avons enregistré une bonne performance. Les inondations ont pu être atténuées et ce, malgré la modicité des moyens financiers », a relevé le Secrétaire général du Cadre Unitaire des Syndicats de l’ONAS, M. Kane.



Ces résultats, poursuit-il, sont le fruit de l’esprit de partenariat établi en mode de gouvernance, entre la Direction Générale et les partenaires sociaux et le travail mené par les différentes équipes. Par ailleurs, il a salué les acquis obtenus sous l’ancienne Direction. Il cite la validation de l’accord d’établissement, qui était une vieille revendication.



Selon le Directeur des Ressources Humaines, Bamba Fall, la Direction sortante a mis en place une politique sociale qui a amélioré les conditions de vie des agents. « Monsieur Mamadou Mamour Diallo a accompli sa mission. Nous souhaitons que la nouvelle Direction continue cette politique sociale », a dit Bamba Fall, qui a invité les syndicats à privilégier le dialogue, dans la recherche de solutions à leurs doléances.



L’autre question abordée, c’est la régularisation de quelque 400 prestataires. Beaucoup d’intervenants sont revenus sur le sort de leurs collègues. Ils souhaitent que leur régularisation soit érigée au rang des priorités des doléances.