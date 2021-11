Cheikh El Foutiyou Ba, Responsable de Taxawu-Sénégal à la Sicap : «nous allons soutenir Tamsir Sokhna contre la forfaiture de Pastef» Ingénieur en transports, Cheikh el Foutiyou Ba fait partie des responsables politiques de Taxawu-Sénégal de Khalifa Sall à la Sicap-Liberté. Pour contester l’investiture de Souleymane Camara de Pastef comme tête de liste de la coalition Yewwi askan Wi (Yaw), Cheikh el Foutiyou Ba et ses camarades de taxawu-sénégal sont entrés en rébellion. Pour ce faire, ils ont rejoint la coalition rivale « gueum sa Bopp » pour soutenir tamsir Sokhna A La Mairie De Sicap-Liberté. en visite au « témoin », l’ancien président de L’ASC liberté iii explique le sens d’un engagement et d’un soutien à Tamsir Sokhna…

Rédigé par leral.net le Vendredi 19 Novembre 2021

Le témoin : Comment un cadre de Taxawu-Sénégal peut-il soutenir un candidat de Gueum sa Bopp alors que Khalifa Sall Et Bougane Gueye Dany ne sont pas dans une même coalition ?



Cheikh el Foutiyou Ba : D’abord, permettez moi de préciser que je reste et demeure toujours membre de Taxawu-Sénégal et responsable de Taxawu-Sénégal /Sicap Liberté à Dakar.



En dehors de mon statut de cadre supérieur à la Ville de Dakar et chef du département de la voirie et de l’éclairage public, je suis le président de la commission électorale du mouvement Taxawu Sénégal/Sicap Liberté. Militant de la première heure de Taxawu-Sénégal, j’étais aussi président de l’Asc Liberté 3 avant d’être porté à la tête du Regroupement des Propriétaires etLocataires des Immeubles du Jet d’eau (Liberté 3) entre autres.



Juste pour vous dire comment les populations des Sicap ont toujours fait confiance à ma modeste personne jusqu’à vouloir faire de moi le maire de leur commune, notre commune. Comme quoi, j’étais pressenti candidat à la candidature de la coalition Yewwi Askan Wi (Yaw) pour les prochaines élections locales. A ma grande surprise, le leader de Pastef, Ousmane Sonko, nous a parachuté un certain Souleymane Camara comme candidat.



Une forfaiture sur laquelle notre leader Khalifa Sall aura fermé les yeux, autrement dit qu’il a cautionnée. Face à cette situation inattendue, mes camarades et moi sommes entrés en rébellion pour combattre cette injustice.

D’ailleurs, je profite de cette occasion pour inviter tous les sicapois à soutenir la candidature de Tamsir Sokhna et à voter massivement la liste Gueum Sa Bopp.



Mais pourquoi gueum sa Bopp et pas les autres coalitions ?



Parce que je crois à la sincérité et à l’engagement de Gueum Sa Bopp. Mieux, après avoir lu et analysé le vaste programme de Gueum Sa Bopp pour le bien-être des populations, je me suis engagé à soutenir Tamsir Sokhna. En clair, mes militants et moi, nous nous retrouvons tous dans le programme ambitieux de Gueum Sa Bopp et la belle vision politique de Tamsir Sokhna.



Vous savez, l’engagement citoyen est ce qui donne son sens à l’action politique. Car, Tamsir Sokhna est un homme socialement très engagé aux côtés des Sicapois depuis des décennies. Son expérience justifie pleinement le style de leadership participatif dont il a toujours fait montre. Donc, entre le candidat de Gueum Sa Bopp et les militants de Taxawu- Sénégal/Sicap Liberté, c’est une alliance de raison !

Avec la population des Sicap, nous allons montrer au soir du 23 janvier prochain que notre défection de Taxawu-Sénégal va faire tomber toutes les autres coalitions réunies.



Avez-vous le sentiment d’être en rupture de ban avec votre parti d’origine qu’est Taxawu-Sénégal ?



Oui ! Je reconnais être en rupture de ban avec mon parti pour l’intérêt commun de toutes les populations de la Sicap. Et surtout les jeunes dignes dans l’épreuve du chômage et de la précarité.



Nous, membres de Taxawu Sénégal de la commune de Sicap Liberté, nous sommes conscients des nombreux défis qui interpellent notre commune. Et cela va justifier la victoire de Gueum Sa Bopp Ak Tamsir Sokhna…

Le Témoin



