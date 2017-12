Cheikh Gadiaga activement recherché par la gendarmerie Le site Exclusif vient d’apprendre que Cheikh Gadiaga, proche du milliardaire, Cheikh Amar, est activement recherché par la section de recherches de la gendarmerie de Colobane. Il a fait quoi ? En effet, le procureur de la république a ordonné son arrestation suite aux plaintes déposées par certains pontes du pouvoir. A savoir les ministres Amadou Ba, Cheikh Kanté, et les directeurs généraux Pape Mael Diop et Mamoune Diallo pour injures et chantages.



Selon toujours les sources du site exclusif.net, la gendarmerie fait des va-et-vient depuis hier chez lui mais sans succès. Nous avons tenté d'avoir sa version mais il est toujours sous boite vocale. Si, en 2015, il a été déclaré coupable, avec Seynabou Diallo dit «Nabou Osé», pour les délits d’association de malfaiteurs, d’escroquerie et d’usurpation de fonction, cette fois-ci, il s’agit d'un délit de présumée tentative d’extorsion de fonds.



Mais c’est le Président Macky Sall, qui l’avait remis en liberté. Ce, dans le cadre d’une grâce présidentielle, à la veille de la fête de Korité. C’est dire que, cette fois-ci, Cheikh Gadiaga a beau bénéficier d’un solide réseau auprès des haut placés, mais il lui sera difficile de se tirer d’affaire. Nous y reviendrons.







