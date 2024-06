Cheikh Kanté et Mouth Bane jugés en appel le 15 juillet

L’ancien Directeur du Port de Dakar, Cheikh Kanté et le directeur de publication du quotidien «DakarTimes», Mouth Bane seront jugés en appel le 15 juillet prochain. Ce dernier, condamné en première instance pour le délit de diffamation à 6 mois de prison ferme et à payer à la partie civile la somme de 15 millions de francs CFA en guise de réparation, a fait appel.



C’est le journaliste qui est poursuivi pour des faits de diffamation par Cheikh Kanté. Et le tribunal avait condamné le sieur Bane à 6 mois de prison ferme et à payer à l’ancien ministre chargé du Plan Sénégal émergent la somme de 15 millions F Cfa. À l’origine, ce qui les oppose, c’est que le directeur de publication de «Dakar Times» avait écrit sur ce qu’il a appelé ‘’la gestion calamiteuse » de Cheikh Kanté, relate Senenews.



Il avait promis de brandir des documents qui prouvent la mal gouvernance érigée en règle au niveau du Port de Dakar sous le magistère de Cheikh Kanté. Dans le texte, Mouth Bane avait déclaré que « Cheikh Kanté est pire que Khalifa Sall ». En plus de la gestion du Port autonome de Dakar qu’il avait décriée, il avait aussi parlé du contrat de G3S qui gagne 382 millions F Cfa chaque mois.



Selon lui, ledit contrat est signé sans appel d’offres avec un faux rapport de présentation truffé de fausses allégations, en passant par les 17 milliards d’Ecobank, les actions de la Sonatel vendues, au dossier d’Acv payé près de 3 milliards et la gestion des épaves de bateaux.