« C’est triste, on n’arrive même pas à y croire. On avait notre place en huitième de finale. Mais c’est Dieu qui a le dernier mot. C’est triste pour tout le monde. Le football est cruel, mais c’est comme ça. On est éliminé par fair-play. Félicitation à mes coéquipiers. Mais il n’y a rien à dire. C’est triste pour le pays, pour le continent africain. On est tous dégoûtés ».



Les Echos