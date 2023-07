Cheikh Oumar Anne, ministre de l’Education nationale : «Les alliés d'Ousmane Sonko, candidats déclarés, vont le lâcher» Sur l’arrestation Ousmane Sonko : Cette situation a tenu en haleine les Sénégalais pendant longtemps. Je prends acte de ce que le Procureur a dit. Je ne suis pas surpris par ce que le Procureur a déclaré, parce que tout ce qui a été dit, nous l’avons vécu ensemble. Sur la question du vol, c’est lui qui a fait un communiqué pour dire qu’il a pris le téléphone d’une femme gendarme. Il n’en a pas le droit. Sur les charges retenues par le Procureur et la procédure, je n’ai rien à dire. "Le Grand Panel"

"Je considère que notre justice peut et doit gérer cette question et on doit créer les conditions pour que ça se fasse de façon normale. Ousmane Sonko est un homme politique. Depuis 2021, nous savons tous que la question de l’appel à l’insurrection et celle du respect des institutions, ont été agitées. J’ai pris part au Dialogue national où ces questions ont été posées et discutées par les acteurs politiques. Et les gens considèrent qu’on devrait bannir ces questions de notre pays.



Les appels répétitifs à l’insurrection



Vous avez constaté, comme tous les Sénégalais, depuis février 2021, des appels répétitifs à la violence et au non-respect de nos institutions, des attaques contre nos forces de défense et de sécurité, des attaques contre des intérêts étrangers. Et nous avions toujours dit que l‘Etat devait prendre ses responsabilités pour que cela ne se répète plus.



Aujourd’hui, si le Procureur sort pour dire que des enquêtes ont été menées, qu’on le laisse faire son travail. Il y a encore une affaire Ousmane Sonko avec une femme. Après Adji Sarr, c’est une femme gendarme qui est agressée. A sa place, j’aurai évité d’avoir des problèmes avec une femme, surtout un vendredi, en revenant de la mosquée. Mais, tous les hommes politiques sont tout le temps filmés. Je demande aux psychologues et psychanalystes de réfléchir sur cette question-là. Quand on a la prétention de vouloir diriger ce pays, un jour, on doit respecter les femmes. Je pense que les Sénégalais ont compris beaucoup de choses, parce que le gouvernement a fait preuve de beaucoup de retenue. Le Président Macky Sall a beaucoup fait pour que la paix règne dans le pays. Il a fait des déclarations et appelé au dialogue



Menaces d'Ousmane Sonko d’installer le chaos s’il n’est pas candidat



Vous savez, on ne tire pas sur un corbillard. Ousmane Sonko, son problème, c'est beaucoup plus son camp. On a arrêté son numéro 2, il n'a pas fait bouger son appareil, alors qu'il aurait pu le faire. Il ne l’a jamais fait. Il provoque une autre femme.



Ce que je vois, c’est que tous ces candidats déclarés de l'opposition, les Déthié Fall et autres, qui devraient le soutenir, ne le feront pas. Ils vont tout faire pour qu'il reste en prison. Je vous assure. Ce sont des gens qui ont des ambitions personnelles. Les politiciens vont le lâcher. Les déclarations d'Ousmane Sonko ne se réaliseront pas.











Extraits du quotidien Le Grand Panel





