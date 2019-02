Cheikh Tidiane Gadio affirme avoir boycotté 6 mois le Conseils des ministres, juste pour ne pas avoir à poser ses yeux sur Karim Wade Un ministre a osé boycotter le Conseil des ministres pendant 6 mois pour ne pas avoir à poser ses yeux sur un collègue ministre et fils du Président. Le défi digne du ''Guiness record '' est à l'actif de Cheikh Tidiane Gadio. L'ancien ministre des Affaires Étrangères, qui a parlé au Grand Jury de ce dimanche, rappelle qu'entre lui et Wade-fils, les relations ont toujours été distantes. '' Il ne prononce jamais mon nom '', dira-t-il. Notons que lui aussi s'est abstenu de prononcer le sien, au moins, toute l'émission durant.





D'ailleurs, affirme dans la foulée Cheikh Tidiane Gadio : "Je ne me suis jamais assis avec le fils de Wade dans un conseil des ministres. J'ai boycotté 6 mois ce Conseil des ministres. J'ai voulu démissionner (...). Ma famille et moi avons décidé qu'il était temps que je quitte le gouvernement. ''



Cheikh Tidiane Gadio de se glorifier d'avoir fait partie des Sénégalais à avoir le premier crié au scandale lors que Wade a voulu faire de son fils, son successeur. ''Ma conviction est qu'un projet de dévolution du pouvoir était en cours. Il s'agissait d'une dévolution dynastique. Idrissa Seck a été écarté. Macky Sall a été écarté. Cheikh Tidiane Gadio a été écarté. Il a tout fait pour faire place nette à son fils.''



Interpellé sur Wade, son retour au Sénégal à quelques petites semaines de la présidentielle et surtout sur son appel au boycott du scrutin, le nouvel allié du Président Macky Sall définira la tactique du Président Wade, en ces termes : ''Sa théorie, c'est mon fils ou l'apocalypse.''



Gadio de souhaiter que les bonnes volontés raisonnent le Pape du Sopi : ''j'en appelle à tous les sages de ce pays pour se lever et lui parler. Dieu ne lui donne pas ce droit de trouver un pays stable et de demander aux populations de brûler les bulletins de vote. Qu'il se rappelle qu'il a gagné le Prix Houphouët Boigny pour la paix." L'ancien ministre des Affaires étrangères de jurer la main sur le cœur, qu'il ''n'y aura pas d'apocalypse.''



À l'entame de son face-à-face, le leader politique se réjouira de n'avoir ''jamais essayé d'obtenir la nationalité d'aucun autre pays. Je suis Sénégalais à 100% et Africain à 200%''. (Avec Dakaractu)

















