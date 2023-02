Cheikh Tijane Gadio répond au président tunisien : « Un Président ne devrait pas dire ça !». « Les Africains noirs ne sont pas des hordes d’envahisseurs » ! Pour votre information, ils sont les filles et les fils aînés de Dieu et les précurseurs de la civilisation humaine. Les 30 millions de km2 du continent africain sont leur patrie.

Rédigé par leral.net le Lundi 27 Février 2023 à 10:51 | | 0 commentaire(s)|

Comme disait l’autre « un Président ne devrait pas dire ça ! ». Vous n’avez pas humilié, par vos propos populistes et racistes, vos compatriotes Africains subsahariens, mais le grand peuple tunisien à la belle identité afro-arabe assumée. L’adhésion d’un Chef d’État d’un pays aussi raffiné que la Tunisie, aux théories haineuses du « grand remplacement », est une catastrophe pour toute l’Afrique.



Seul le populisme extrémiste et manipulateur peut transformer 20.000 migrants noirs en Tunisie (chiffre réel), en « 2 millions de migrants » (chiffre des partis racistes )! Monsieur le Président, parfois il n’est pas sage de réveiller l’histoire !



Racisme, esclavage, apartheid, vos compatriotes africains noirs connaissent et en ont souffert depuis des siècles. Ils n’accepteront plus que l’attaque vienne de nos jours de l’intérieur et surtout, d’un chef d’État d’un pays qui est africain, d’abord et avant tout. Si vous persistez, les chefs d’Etat du continent devraient rappeler leurs ambassadeurs et demander votre suspension de la Conférence des Chefs d’Etat de l’union africaine, organisation qui interdit la haine et le racisme contre les Africains, chez eux en Afrique et partout, dans le monde !



Votre continent tout entier attend vos regrets et si possible, votre demande courageuse de Pardon ! Respectueusement Monsieur le Président !













Dr. Cheikh Tidiane Gadio

Président du Mouvement Citoyen et Panafricain (MPCL)



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook