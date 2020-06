Cheikh Yatt Diouf, SG de Sénac Sa: Discret et intelligent, le polytechnicien ne badine pas avec le travail

Cheikh Y. Diouf est ingénieur polytechnicien diplômé de l'école Polytechnique de Thiès en Génie Civil. Il a été pendant des années, au bureau de contrôle technique Veritas comme chargé d'affaires.



Recruté à la Société d'Eiffage de la Nouvelle Autoroute Concédée - SENAC SA comme responsable des infrastructures, il a eu en charge la gestion du patrimoine de l'autoroute avec son équipe.



Cheikh Diouf n'a été promu Secrétaire Général de la même entreprise depuis janvier 2019 et, est en charge de la politique administrative et aide le Directeur dans les choix de décision. Cheikh Y. Diouf est une fierté pour la jeunesse, de par sa discrétion et son intelligence. C'est un jeune leader humble et très bosseur. Il ne badine pas avec le travail.