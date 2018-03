Cheikhna Keïta sur les meurtres d’enfants: « ne cherchez pas loin, les assassins sont les politiciens. On doit déclarer la guerre à ces assassins… »

Rédigé par leral.net le Mercredi 21 Mars 2018 à 11:18

L’ex brigadier chef à la retraite, Cheikhna Keïta n’a pas mâché ses mots, lors de son entretien à la Rfm, accusant les politiciens d’être les fossoyeurs tant recherchés des enfants. Sans écorcher l’Etat qui serait complice de ces assassins. Il exhorte aussi les populations dénoncent des agissements douteux.



« N’allez pas chercher loin des auteurs, alors qu’ils sont à nos portes. Ce sont les politiciens qui sont les assassins de ces enfants. Nous sommes à quelques encablures de l’élection présidentielle et chacun veut devenir président ou être une grande autorité dans ce pays. Alors que tout cela est du ressort de Dieu, pour celui qui sera élu ou pas. Cette situation d’insécurité me fait peur et à toutes les mères de famille.



On égorge des bébés, on les décapite, certains de leurs organes manquent quand ils sont découverts et tout cela, c’est l’apanage des politiciens. Je ne cherche pas de faux fuyant et je les accuse ouvertement. Ce sont eux les véritables assassins. L’Etat du Sénégal doit protéger les personnes et leurs biens. On ne peut mettre pour chaque Sénégalais un policier, car la police fonctionne avec des renseignements. Quand on a la Police, la Gendarmerie et l’Armée à disposition, on doit déclarer la guerre à ces assassins « , argumente le policier à la retraite.



A l’en croire, « des sacrifices humains sont exigés par leurs marabouts et ils ne se gênent pas à exécuter ces crimes odieux. Maintenant, il faut appliquer à la lettre ce que dit la Constitution », s’insurge-t-il.



kewoulo

