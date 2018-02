Chelsea-Barça: Messi rompt la malédiction et offre un avantage aux Catalans Bousculé par Chelsea en 8e de finale aller de la Ligue des champions, hier (mardi), le FC Barcelone repart de Stamford Bridge avec un nul (1-1). C'est Lionel Messi qui a arraché l'égalisation, en marquant pour la première fois contre les Blues.

Il lui aura fallu une offrande d'Andreas Christensen, le défenseur de Chelsea, et un tacle manqué de César Azpilicueta pour finalement trouver la faille. Lionel Messi a attendu son 9e match contre Chelsea (et son 30e tir!) pour marquer face aux Blues, hier, en 8e de finale aller de la Ligue des champions. Et le FC Barcelone, souvent sous pression à Stamford Bridge malgré la maîtrise du ballon, ramène un nul précieux en vue du retour au Camp Nou (1-1).



Deux poteaux puis un but pour Willian



Si les Catalans ont réussi à mettre la pression devant la surface de Courtois pendant un quart d'heure en première période, ce sont les hommes d'Antonio Conte qui ont été les plus tranchants, grâce notamment, à Hazard et Willian. Ce dernier a même touché le poteau par deux fois avant la pause. Deux tirs lointains dont un qui avait laissé Ter Stegen, impuissant.



Le milieu brésilien de Chelsea a fini par tromper le gardien barcelonais. Encore sur une tentative lointaine (62e). Mais ce match aussi plaisant que rythmé, a pris une autre tournure une dizaine de minutes plus tard lorsque le capitaine catalan Andres Iniesta, a profité d'une mauvaise relance pour servir Messi, buteur plein de sang-froid du plat du pied.



