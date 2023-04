«China Mall» s’implante à Dakar : Merci Président Macky !

Les « China Mall » s’implantent à Dakar ! Et le quartier de Mermoz en est le premier à abriter ces grands centres commerciaux chinois, dont la politique commerciale est basée essentiellement sur une réduction des coûts des produits et une distribution de masse. Il est vrai que certains commerçants sénégalais véreux parlent de produits chinois de bas de gamme. Qu’importe ! L’essentiel, c’est que ces marchandises soient à la portée des pauvres « gorgorlous » sénégalais, frappés de plein fouet par la crise économique et sociale. Des Sénégalais déçus par les magasins français « Auchan », qui n’ont pas respecté leur cahier des charges, pour avoir augmenté les tarifs de certaines denrées alimentaires. Surtout les produits agro-alimentaires comme l’huile, le lait, le sucre, la tomate ainsi que les boîtes de conserve importées.



En tout cas, constate « Le Témoin » quotidien, de nombreux consommateurs sénégalais se félicitent de l’arrivée des « China Mall » à Dakar. Même des pays plus développés comme la France, l’Italie, les Usa, l’Angleterre, l’Allemagne et autres, accueillent ces grands supermarchés dits « China Mall », pour pouvoir soulager et libérer leurs propres citoyens pris en otage par les grossistes locaux sans foi et les supermarchés « Auchan » jouant à cache-à-cache avec la baisse des tarifs initiée par le président de la République.



Justement, « Le Témoin » quotidien dit merci au ministre du Commerce et de la Consommation Abdou Karim Fofana et surtout, au président de la République Macky Sall, d’avoir facilité l’implantation des « China Mall » à Dakar. Evidemment, le phénomène de la mondialisation a permis de lever les barrières des importations et d'inciter l’arrivée des grands centres commerciaux chinois et arabes que les Sénégalais ne voyaient qu’à travers la télévision et le cinéma.













Le Témoin