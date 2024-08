Chine-Afrique : hausse de 5,5 % du commerce durant les 7 premiers mois de 2024

Entre le 1er janvier et le 31 juillet, les exportations du géant asiatique vers les pays africains ont atteint 97,6 milliards de dollars, a-t-on précisé de même source.

Les importations chinoises en provenance du continent se sont quant à elles établies à 68,7 milliards de dollars.



L’administration générale de la douane chinoise a indiqué que les échanges de biens intermédiaires (biens destinés à être transformés par des entreprises par incorporation ou par destruction pour la production d’autres biens) entre Pékin et l'Afrique représentent 68% de la valeur totale du commerce bilatéral.



Les exportations chinoises vers l'Afrique sont essentiellement composées de produits finis (textile-habillement, machines, électronique, etc.), tandis que les importations africaines vers l’empire du Milieu sont dominées par les matières premières comme le pétrole brut, le cuivre, le cobalt et le minerai de fer, d'où un excédent commercial chronique en faveur de la Chine.



La suppression des droits de douane sur 98 % des produits importés de 21 pays africains, qui a été décidée par Pékin progressivement depuis 2022, n’a pas jusqu’ici permis de rééquilibrer les relations commerciales bilatérales.

