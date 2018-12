Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Chine : les cérémonies de mariage extravagantes interdites par les autorités Rédigé par leral.net le Mercredi 5 Décembre 2018 à 13:14 | | 0 commentaire(s)|

Les autorités chinoises tentent de mettre fin à la culture du mariage de plus en plus extravagante dans le pays. Elles soutiennent que cela allait à l’encontre des «valeurs fondamentales socialistes» et reflétait «une moralité en déclin».

Les mariages chinois comportent des rituels et des traditions élaborés depuis des milliers d’années. Mais les autorités ont déclaré que les cérémonies modernes étaient incontrôlables, la compétition entre couples entraînant des célébrations toujours plus somptueuses, des cadeaux coûteux et des rituels extrêmes pour “brouiller” les jeunes mariés.

La tradition du bizutage, considérée à l’origine comme un moyen de chasser les mauvais esprits, est devenue particulièrement extrême ces dernières années, avec des mariés, des mariées et des demoiselles d’honneur soumises à des farces parfois violentes.

En novembre, un homme au sud de la Chine a été hospitalisé après avoir été heurté par une voiture alors qu’il tentait d’échapper au rituel de bizutage de ses amis.

Le South China Morning Post a déclaré qu’il avait été attaché à un poteau électrique et battu avec une bande de bambou.

Les familles des zones rurales fixent également d’énormes «prix pour la mariée», des sommes versées à la famille de la mariée par les parents de l’époux.

Après une conférence nationale tenue vendredi à Jinan, dans l’est de la Chine, le ministère des Affaires civiles a déclaré qu’il souhaitait créer une “étiquette de mariage simple et appropriée” qui prône la “diligence et l’épargne, et s’oppose à l’extravagance et au gaspillage”, a déclaré un responsable du ministère, Yang Zongtao, dans une interview diffusée dimanche à la télévision nationale selon laquelle le gouvernement “établirait des lignes directrices sur le processus de mariage et le montant des cadeaux en espèces”, selon le South China Morning Post.





