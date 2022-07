Chirurgie de la cataracte: 400 patients opérés à l’IPRES

Le centre médico-social de l’IPRES a dé- marré hier un camp de chirurgie de la cataracte. 400 patients sont ciblés au cours des 4 jours de soins oculaires. L’ONG «international organisation charité» en collaboration avec le centre médico-social de l’IPRES tient un camp de chirurgie de la cataracte. 400 patients sont ciblés pour les quatre jours de chirurgie. Selon le responsable du service d’ophtalmo du centre psychosocial de l’IPRES, Demba Diop, c’est un camp de cataractes qui a démarré depuis lundi et jusqu’au jeudi prochain. « On va devoir opérer 300 patients. Avant la tabaski, nous avons opéré 100 patients et nous complétons le deuxième camp, ce qui fera un total de 400 patients. Nous avons ciblé une tranche d’âge de patients âgés avec des cataractes céniques », dit-il. A l’en croire, ce centre a un nombre important de patients atteints de cataracte en collaboration avec l’ONG ICO. « Il y a plusieurs types de chirurgie mais avec la cataracte le patient a un cristallin qui est devenu opaque avec des difficultés pour voir. Sa vision devient floue. Et la chirurgie consiste à enlever le cristallin pour le remplacer avec un autre pour avoir une vision beaucoup plus claire », fait savoir le spécialiste.



D'aprés Rewmi, le praticien indique qu’il aura un suivi après l’opération avec un contrôle le lendemain et huit jours, il va revenir et un mois après également. C’est un suivi qui va se faire avec le temps », dit-il. Demba Diop précise que la cataracte n’est pas une maladie mais l’évolution normale des choses car une personne qui vieillit, son cristallin vieillit aussi. « La majeure partie des patients sont des personnes âgées. La prise en charge reste coûteuse, on peut dépenser 300 à 500 mille FCFA. Cela est dû à la cherté de la prise en charge », laisse-t-il entendre. Pour le chargé de partenariat et de la communication de « international organisation charité », Aymérou Khouma, ce camp fait partie de leur programme d’assistance humanitaire surtout dans le domaine de la santé avec des consultations médicales gratuites des caravanes de santé. «Cette fois-ci, nous avons pris l’option d’organiser un camp de chirurgie de la cataracte. C’est en relation avec le ministre de la santé et le service de santé de l’IPRES. Nous avons noté qu’il y a eu beaucoup de patients qui attendaient d’être opérés et nous avons initié ce programme avec l’aide de nos bailleurs », renseigne-t-il. Et de renchérir : «Nous avons jugé opportun de venir en aide ces malades ». Il rassure toutefois que ce programme sera élargi à l’intérieur du pays pour atteindre les plus vulnérables