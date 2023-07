Chirurgie esthétique en Tunisie : Halima Gadji de "Maîtresse d’un homme marié " assume

L’actrice sénégalaise Halima Gadji a effectué un voyage en Tunisie dans le but de refaire une partie de son corps, son ventre. Elle a subi une liposuccion et une abdominoplastie. Cette opération chirurgicale vise à retirer un excédent cutané ainsi qu’une petite quantité de graisse de l’abdomen et à retendre la peau. La sœur de Kader Gadji, selon "Seneweb", dit assumer son choix.



« Je l’ai fait et j’en avais besoin. Je sais qu’il y a une réelle hypocrisie autour de la chirurgie esthétique. Mais chaque femme ou chaque personne a besoin de se sentir bien dans sa peau. J’étais super sportive et très dynamique jusqu’à ce que je rencontre de vrais problèmes de santé, des dépressions sur dépressions », a-t-elle posté.



«Certains n’ont pas arrêté d’attaquer mon physique…»



L’ancienne star de la série «Maitresse d’un homme marié» d’ajouter : « J’ai pris du poids à cause des médicaments et des injections. Je me suis vite retrouvée prisonnière dans un corps que je ne désirais plus. Gênée, j’ai développé des complexes qui m’empêchaient de sortir ou même de me prendre en photo. Certains d’entre vous n’ont pas arrêté d’attaquer mon physique, sans savoir ce que je traversais réellement.



Aujourd’hui, la chirurgie esthétique m’a beaucoup aidée. Quand je suis sortie du bloc opératoire, je suis devenue une autre personne. Malgré la douleur, je suis très heureuse de voir le résultat. Vous avez tendance à croire que tout ce que les femmes font pour se sentir belles, est forcément pour plaire aux hommes.



Non, c’est faux ! Les femmes veulent être bien dans leur peau et se sentir belles pour leur moral... La chirurgie esthétique peut être un bon choix pour certaines personnes, mais il est important de se rappeler que la beauté vient de l’intérieur, de se concentrer sur ce qui est vraiment important dans la vie, comme la santé et les relations. Et n’oubliez pas, tout abus est dangereux. »

















Bes Bi