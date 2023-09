Choix d’Amadou Bâ, silence des responsables de l’Apr, fronde contre le PM : Les vérités de Mamadou Kassé

Direct News- Ce 9 septembre 2023, le Président Macky Sall a porté son choix sur le premier ministre Amadou Bâ, en qualité de candidat désigné de la Coalition Benno Bokk Yakaar à l’élection présidentielle du 25 février 2024. Êtes-vous en accord avec ce choix ?



-Sans aucun doute OUI et mieux, ma conviction est faite que c’est le choix idéal au regard de plusieurs éléments d’appréciation. Monsieur le Président Macky Sall a porté son choix sur un homme d’État aguerri, ayant une belle pratique de l’État, un fonctionnaire compétent à même d’incarner la continuité du Plan Sénégal Émergent (PSE) et un brillant homme politique, rassembleur et engagé, qui a, à son actif, de belles performances électorales avec notre coalition.



Ses passages dans les départements de souveraineté que sont l’Économie et les Finances ainsi que les Affaires étrangères, ont été des marqueurs de son leadership, ultérieurement confirmé par sa nomination pour coordonner l’action gouvernementale. Ce sont, entre autres, ces considérations qui me confortent dans l’idée qu’il est le bon profil, digne de confiance.



Comment expliquez-vous le silence assourdissant de plusieurs responsables à la suite de la désignation de monsieur Amadou Bâ ?



A mon avis, les motivations sont diverses mais je ne peux m’exprimer à la place des autres sans maîtriser les leurs. En ce qui concerne les élus du département de Tambacounda, je suis fondé de parler en leur nom, car partageant avec eux un collectif dont je suis à la tête et regroupant 80% des élus. je voudrais, à ce titre, rappeler qu’à la suite du discours historique de Monsieur le président de la République Macky Sall, prononcé le 3 juillet 2023, nous nous sommes réunis, précisément le 07 juillet 2023, à Tambacounda pour, dans le cadre d’une conférence de presse, lire une résolution, signée de 8 des 10 exécutifs locaux, disant, en substance, que nous nous rangerions derrière le candidat choisi par le président de la coalition.



Naturellement, ce candidat étant connu de tous, il est le nôtre et par conséquent, nous lui donnons l’engagement d’une victoire sans appel dans le département de Tambacounda, au soir du 25 février 2024. Nous restons très sereins, même si nous nous gardons d’agitations inutiles et de déclarations futiles. Nous ne sommes dans une aucune forme d’euphorie ou de folklore, mais concentrés sur l’exercice sérieux qui nous attend, avec comme étape quasi immédiate, la réussite du parrainage populaire.



Quels sont vos rapports avec le ministre des Forces armées Sidiki Kaba ?



j’ai d’excellents rapports avec tous les responsables et des relations privilégiées de travail avec certains, particulièrement. je rappelle que j’ai été élu président du conseil départemental et je dirige le comité électoral départemental depuis plusieurs années. Il faut noter que ces instances accueillent des responsables d’horizons divers et leur gestion nécessite de la hauteur et un leadership certain. Nous nous y essayons et cela semble fonctionner au regard des résultats probants. j’ai conscience que c’est dans la cohésion et l’unité que les meilleurs résultats s’obtiennent. Cependant, le rapport de force politique au niveau du département est connu de tous. Mais hélas, aujourd’hui, cela n’a aucune importance, car ce qui nous intéresse, au premier chef, c’est d’élire le candidat que nous avons en commun, Monsieur le Premier Ministre Amadou Bâ, au premier tour.



Comment allez-vous vous y prendre avec les différents responsables qui refusent de se plier à la décision du président Macky Sall ?



Tout choix est renoncement. c’est pourquoi, je lance un appel à tous ceux qui n’ont pas été choisis, de faire preuve de dépassement et de cultiver davantage l’intérêt général de la coalition. je ne désespère point que le Président et le candidat désigné arrivent à convaincre la plupart d’entre eux à rester dans les rangs. je suis formel : soudés, unis et solidaires, nous porterons notre candidat Amadou Bâ à la victoire finale, au premier tour. Les enjeux sont énormes, il s’agit d’abord de la sauvegarde de la République, ensuite de la continuité du PSE mais aussi, de la réussite de l’entrée effective de notre pays dans l’univers pétrolier et gazier. Il serait impardonnable qu’après 12 ans de durs labeurs couronnés par un exceptionnel bilan, que des divisions freinent le processus d’émergence.



Le président de la République a annoncé, semble-t-il, un dernier remaniement de son Gouvernement, qu’en pensez-vous ? Croyez-vous en vos chances de figurer dans le nouvel attelage ?



Les changements à ce niveau relèvent uniquement des prérogatives de Monsieur le président de la République et les choix émaneront de sa très haute appréciation. Nous lui faisons entière confiance pour le choix des femmes et des hommes, qui devront relever les défis dans ce contexte particulier.