Chômage: Guirane Ndaw toujours en quête de club depuis un an

Rédigé par leral.net le Mardi 9 Janvier 2018 à 21:41 | | 0 commentaire(s)|

Le milieu de terrain international sénégalais Guirane Ndaw, 33 ans, cherche à rebondir après avoir résilié son contrat avec le RC Lens en octobre 2016, annonce France football dans son édition de ce mardi.



"En France, si un club de Ligue 2 ou de National a des soucis en défense ou au milieu, je suis prêt à dépanner pour les six mois à venir. Qu’ils sachent que je ne lâche pas", a fait savoir l’international sénégalais.





Selon Guirane Ndaw, un seul club a pris ses contacts sans

suite. "On m’a juste proposé un truc à Andorre mais ça ne s’est pas fait, depuis lors j’attends", a dit le footballeur sénégalais, qui continue de s’entretenir depuis des mois.



"Je suis inscrit dans une salle et je bosse deux fois par jour. Simplement, je ne touche pas beaucoup de ballon. L’été dernier, j’avais fait le stage (pour des chômeurs) de l’UNFP (Union nationale des footballeurs professionnels) et j’avais eu des contacts qui n’ont pas abouti", a dit le milieu de terrain international.



Il a joué en France (Sochaux, Nantes, Saint-Etienne, Metz et Lens), en Angleterre (Birmingham, Ipswich Town), en Grèce (Asteras Tripolis) et en Espagne (Real Saragosse en 2011).



En dépit de sa difficile situation, Guirane Ndaw refuse de dramatiser et continue d’y croire. "Cela ne m’empêche pas de vivre", a-t-il dit, ajoutant qu’il refuse par exemple d’appeler ses anciens coachs.



"J’ai quand même fait des choses dans le football français, j’ai une bonne réputation. Donc, je me tiens à toute éventualité", a par ailleurs ajouté celui qui a participé à trois phases finales de CAN avec les Lions du Sénégal, en 2006, 2008 et 2012.



APS

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook