Chris Attoh : Mauvaise nouvelle pour l’acteur ghanéen cinq mois après l’assassinat de sa femme

Le père de Chris, Fred Attoh, a célébré son anniversaire le 1er octobre 2019. Il est décédé trois semaines plus tard à 91 ans.



En mai 2019, l’épouse de l’acteur, Bettie Jenifer, a été abattue de sang-froid par des inconnus dans le Maryland, aux États-Unis.



Selon les rapports de la police, Bettie, 44 ans, rentrait du boulot et se dirigeait vers sa voiture quand un homme armé l’a approchée. Craignant pour sa vie, elle s’est enfuie mais a été poursuivie par l’assassin et tuée par balle.