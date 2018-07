Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Chris Brown arrêté par la police après un concert Rédigé par leral.net le Vendredi 6 Juillet 2018 à 12:30 | | 0 commentaire(s)| Le chanteur Chris Brown est à nouveau poursuivi par la justice américaine. La star de 29 ans a été arrêtée jeudi soir à la sortie de son concert en Floride. Plusieurs officiers l’attendaient dans les coulisses du Coral Sky Ampitheatre de West Palm Beach (Floride), où il se produisait jeudi soir.

Dans le cadre de sa nouvelle tournée lancée il y a quelques mois, Chris Brown était présent au Coral Sky Amphithéâtre à West Palm Beach pour faire plaisir à ses fans.

La CNN rapporte que plusieurs officiers de la police l’attendaient à la sortie de son spectacle. Selon le bureau du shérif du comté de Palm Beach qui a refusé de fournir plus de détails sur cette arrestation, Chris Brown faisait l’objet d’un mandat lancé contre lui.

Selon la presse américaine, Chris Brown faisait l’objet d’une mandat d’arrestation, émis par un comté proche du lieu du concert. Pour l’heure, on en ignore le motif. Le chanteur a été finalement relâché après avoir versé une caution.

Le chanteur a eu plusieurs démêlés avec la justice, y compris des accusations d’agression physique sur son ex-petite amie, Rihanna, en 2009. Chris Brown avait reçu cinq ans pour ces faits qui lui étaient reprochés.

En 2017, un tribunal de Los Angeles a émis un avis qui interdisait à Chris Brown d’approcher son ex-petite amie Karrueche Tran, qui l’accusait de l’avoir frappée et menacée de mort.

Crédit photo : cnn

Gaelle Kamdem



