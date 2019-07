Christophe Bigot: " Tous les projets de la France font du Sénégal un pays moderne et émergent " A quelques jours de son départ du Sénégal, l'ambassadeur français Christophe Bigot s'est entretenu avec leral.net pour partager ses dernières impressions. Une occasion pour Monsieur Bigot de faire le bilan de son séjour en terre sénégalaise depuis le 16 juin 2016 à nos jours. Selon lui, tous les projets réalisés ou futurs de la France font du Sénégal un "pays moderne et émergent".

Rédigé par leral.net le Mercredi 17 Juillet 2019 à 03:02 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos