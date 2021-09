Chute de la popularité de la CEDEAO: voici comment Akufo-Addo, Ouattara et leur délégation ont été accueillis et hués à Conakry

Dimanche 19 Septembre 2021

« CEDEAO Zéro ! CEDEAO Zéro ! CEDEAO Zéro ! ». C’est sous cette clameur que les Présidents Nana Akufo-Addo et Alassane Ouattara ont été accueillis et hués à travers les rues de Conakry.



Conduite par le Président ghanéen, Nana Akufo-Addo, président en exercice de la Cedeao, la délégation, le moins que l’on ne puisse dire, n’a pas été chaleureusement par les populations à Conakry.



Mais heureusement, sous une haute escorte policière ils ont regagné l’hôtel Sheraton, où ils logeaient. Les images de l’impopularité de la CEDEAO, une institution communautaire qui s’éloigne des peuples et aujourd’hui appelée ironiquement « Le Syndicat des présidents ouest africains »