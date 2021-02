Cimetière Bahiya de Touba/La mort touche plus les hommes que les femmes: 11.118 contre 1168 en 2020 Les statistiques du cimetière de Bahiya, à Touba ont donné des chiffres qui vont faire froid dans le dos des hommes qui sont beaucoup plus touchés par la mortalité que les femmes, au sortir de cette année 2020.

Rédigé par leral.net le Lundi 1 Février 2021

Les statistiques montrent que dix fois plus d'hommes que de femmes sont inhumés à Touba.



Sur douze mille deux cent soixante douze (12.272) personnes inhumées , il y a onze mille cent dix huit (11.118) hommes, contre mille cent dix huit (1118).



Les enterrements ont généré environ cent trente cinq millions (135 millions F CFA), en raison de onze mille francs (11.000) par corps.



