Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Cimetière mixte de Guédiawaye: Après le désherbage, son ouverture imminente, réclamée Rédigé par leral.net le Dimanche 26 Février 2023 à 15:34 | | 0 commentaire(s)| Le cimetière mixte de Guédiawaye s'étend sur une superficie globale de 13,62 hectares répartie entre 9,15 hectares pour le cimetière musulman et 4,47 hectares pour le cimetière catholique. D’après l’activiste Daouda Guèye, la banlieue a trop attendu la livraison de cette infrastructure.

La pose de la première pierre de la construction de ce cimetière mixte de Guédiawaye s'est tenue le 13 décembre 2013, il y a aujourd'hui, bientôt 10 ans. La cérémonie de lancement des travaux a eu lieu le 11 avril 2018. À cette occasion, le directeur des services techniques de la ville de Guédiawaye avait affirmé que le cimetière allait être réceptionné dans 06 mois, soit en octobre 2018. Cela fait aujourd'hui, 59 mois d'attente.



D’après Daouda Guèye, cette ouverture du cimetière de Guédiawaye soulagera le cimetière municipal de Pikine et permettra d'y inhumer sur une période encore plus longue que les 13 ans et 08 mois dans le statu quo.



Si Guédiawaye, précise-t-il, continue d'inhumer à Pikine, avec les 04ha 18a 54ca octroyé par le décret 2021-1067 du 11 août 2021, la superficie d'une tombe étant en moyenne de 0,72 m2 et la moyenne des inhumations de 4000 corps par an. Ainsi, le nouveau cimetière de Pikine, dont la fin des travaux annoncée au mois de février passé est finalement attendue au mois de juin 2023, allait de nouveau être plein dans 13 ans et 08 mois.





Accueil Envoyer à un ami Partager