Cinq astuces pour faire accepter un médicament à un enfant Rédigé par leral.net le Jeudi 20 Février 2020 à 14:14 | | 0 commentaire(s)| Il se sauve en courant, fait la grimace et recrache, ne comprend pas pourquoi il doit avaler un médicament ? Un chouïa d'explications, deux doigts de diplomatie, beaucoup d'astuces, et le tour est joué. Les conseils de l'association Sparadrap.





Faites attention à vos paroles



Pas si facile que cela de donner un médicament à un enfant, d'autant plus qu'il ne comprend pas toujours pourquoi il doit le prendre. N'oubliez pas que les mots que vous prononcez devant lui font mouche et l'influencent. Oubliez les remarques négatives - "encore ce truc infâme !", "ce médicament ne sert décidément à rien" - devant lui et faites front commun avec le papa même si vous n'êtes pas franchement d'accord sur le traitement ou la façon de le prendre. De manière générale, ne laissez pas d'autres personnes - grands-parents, nounou, grand frère, etc - remettre en cause l'ordonnance. Par ailleurs, ne présentez pas le médicament comme une punition ("ah, tu feras moins le malin tout à l'heure !"), ne le comparez pas à un bonbon, ne mentez pas ("tu verras, il a très bon goût")… Inutile de prévenir le tout-petit trop longtemps à l'avance car un moins de 3/4 ans ne maîtrise pas vraiment la notion du temps. Enfin, faites en sorte qu'il comprenne qu'il n'a pas le choix et que la prise de son médicament est non négociable. C'est comme ça, il y va de sa santé !



Avant la prise du médicament



- Gardez le médicament au réfrigérateur car le froid diminue la perception du goût.



- Proposez à votre enfant de manger un aliment pâteux qui colle sur la langue (banane, fromage), cela aussi diminue la perception du goût du médicament. Il est possible également de "cacher" le goût avec de la menthe ou de la réglisse (bonbon ou brossage des dents).



Pendant la prise du médicament

- Le médicament est liquide ? Faites boire votre enfant avec une paille ou une pipette, les papilles gustatives sont moins sollicitées. Il n'a pas bon goût ? Alternez les doses avec une cuillère de compote ou de crème dessert qu'il aime particulièrement.



- C'est un bébé ? Donnez le médicament avant le repas (sauf avis contraire du médecin) quand il a bien faim. Après l'avoir introduit dans sa bouche, soufflez doucement sur son visage pour qu'il l'avale, cela déclenche le réflexe de déglutition.



Après la prise du médicament



Proposez à l'enfant de manger quelque chose qu'il apprécie. Si le médicament se prend à jeun, il peut se rincer la bouche ou boire un peu d'eau.



En cas de grosse difficulté de prise



- Laissez-lui un peu de temps pour s'apaiser et tentez de lui redonner son médicament un peu plus tard. Pourquoi ne pas lui proposer une petite récompense (un dessin animé par exemple) ? A partir de 6 ans, demandez-lui quelle solution pourrait l'aider.



- Proposez-lui de donner le médicament à sa peluche préférée ou son doudou. Ça marche souvent.



- Demandez à votre médecin s'il peut vous prescrire le médicament sous une autre forme. Sait-on jamais.











Source : magicmaman.com



