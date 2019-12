Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Cinq astuces pour l'aider à lâcher sa tétine Rédigé par leral.net le Lundi 23 Décembre 2019 à 14:04 | | 0 commentaire(s)| Bébé ne quitterait sa sucette pour rien au monde ? Pas si sûr ! Quel que soit son niveau de dépendance, il finira bien par s’en détacher. Mais vous avez aussi un rôle à jouer. Nos conseils pour éviter la crise.





A quel âge séparer votre enfant de la tétine ?



Bébé mâchouille sa tétine, la savoure, avec délectation. Là où d’autres préfèrent leur pouce, un doudou, ou se suffisent de la succion alimentaire, lui a jeté son dévolu sur cette téterelle en silicone qui évoque tant le sein de Maman. Comme de nombreux petits, il comble son besoin de téter et ressent beaucoup d’apaisement avec elle. C’est la complice de ses joies, la consolatrice de ses chagrins, parfois même la confidente de ses secrets. Et le voici maintenant accro, il refuse de s’en séparer. Cela vous inquiète ? Dédramatisez. Il n’y a pas lieu de vous faire trop de souci jusqu’aux 3 ans de votre enfant. Certes, cette manie peut, à la longue, générer des problèmes d’élocution et orthodontiques, mais ceux-ci sont généralement réversibles quand le tout-petit se sèvre tôt. Suivez le guide pour l’y aider.



Pourquoi utilisez-vous une tétine ?



Votre bambin s’agite dans sa poussette, s’énerve et commence à pleurer. Réflexe : vous dégainez sa tétine. Le voilà rasséréné. Est-ce pour autant la meilleure réponse que vous pouvez lui apporter ? Si, comme de nombreux parents fatigués (et parfois désemparés devant les appels répétés de leur petit), vous avez trouvé avec la sucette une solution miracle pour le calmer ou l’occuper, vous êtes peut-être devenus aussi accros que lui ! Modifiez vos habitudes et apprenez à maîtriser l’utilisation de la “tototte”. Évitez de la tendre automatiquement au moindre cri, pleur, ou pire, à tout bout de champ. Hormis cas particuliers, comme chez les prématurés pour lesquels la tétine est préconisée afin de stimuler le réflexe de succion, un nourrisson n’en a pas besoin du matin au soir. Interdiction donc de la visser, tel un bouchon, dans sa bouche 24h/24. Cela augmente le risque d’instaurer chez lui une véritable addiction en oubliant que vos bras et vos mots sont ses véritables réconforts.

Tétine : fixez des limites



À 6 mois, le réflexe de succion non nutritive n’est plus d’ordre physiologique. La tétine procure un plaisir uniquement psychologique. Cela ne la rend pas moins importante pour autant, mais c’est l’occasion d’apprendre à s’en passer de temps en temps, notamment quand tout va bien. Est-elle si indispensable, par exemple, quand Bébé joue et gazouille sur son tapis d’éveil ? Faites le test. Retirez-lui, posez-la à proximité et observez. Il continue à babiller comme si de rien n’était ? Il n’est donc pas si dépendant que cela. Vous pouvez commencer à réserver la tototte uniquement pour les coups de déprime. Demandez également à votre enfant de la retirer de sa bouche lorsqu’il essaye de vous dire quelque chose. Il va ainsi intégrer qu’elle freine son articulation et donc votre compréhension.



Difficile de définir l’âge idéal pour se séparer complètement de la tototte. D’autant que certains bout’choux s’en détournent tout seuls, naturellement, au fil des mois. Si le vôtre est toujours très dépendant à 2 ans, expliquez-lui votre démarche : il grandit et vous allez lui apporter votre soutien pour parvenir à se détacher de cet objet destiné aux tout-petits. Choisissez une période calme pour cela. Initier le sevrage sur fond de déménagement ou à l’arrivée d’un petit frère ou d’une sœur serait une très mauvaise idée.



Arrêt de la tétine : respectez les étapes

Surtout, pas de sevrage radical. On y va très progressivement. D’abord, présentez à votre enfant les avantages d’une vie sans tétine : il va faire son entrée dans le monde des grands, acquérir plus d’autonomie, porter plus facilement d’autres merveilles à sa bouche (son doudou, une balle…) et explorer le monde qui l’entoure. Il sera aussi capable de mieux communiquer par le langage et aura de jolies dents. Dans un second temps, invitez votre loustic à se fixer lui-même des défis : “Désormais, je laisse la tétine à la maison”, “À partir d’aujourd’hui, je ne l’utilise que dans ma chambre”, “Demain, elle reste dans le lit”, “Dans un mois, j’arrête !”



Arrêt de la tétine : ne le culpabilisez pas



À chaque étape franchie, félicitez-le. S’il échoue, ne le blâmez pas. Hors de question de faire des commentaires culpabilisants ou de le traiter, même pour plaisanter, de “Bébé”. Ce type de propos n’aurait d’autre effet que d’augmenter son stress et son besoin de réconfort… Rechute assurée ! Au contraire, dites-lui que tous ses efforts comptent, qu’il est sur la bonne voie et vous rend fiers. S’il semble angoissé, aidez-le à exprimer ce qui ne va pas. Et surtout, respectez son rythme. Peu importe la cadence, le principal est d’avancer sur le chemin du succès.







