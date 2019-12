Cissé LO se défoule sur Yakham MBAYE: «Tout ce qu’il a dit est faux….” Moustapha Cissé Lô n’en a pas fini avec Yakham Mbaye. Invité de l’émission “face à Pape Alé”, le président du parlement de la Cedeao s’est encore une fois défoulé sur le directeur général du quotidien national “Le Soleil”.



“Quand j’ai quitté le Ps je n’ai pas gêné ceux que j’ai trouvés au Pds. Quant à Wade il m’a expulsé du parti et je n’avais pas l’intention de démissionner. Je ne suis pas au même niveau que Yakham Mbaye. Il n’était même pas là quand on se battait pour Macky », a martelé Cissé Lo.





S’agissant de la mafia qui serait dans la filière arachidière, il dément M. Mbaye: «Tout ce qu’il a dit est faux. Il a menti sur toute la ligne. Yakham Mbaye est un menteur, il ne connaît rien de l’arachide »





