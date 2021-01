Cité Aliou Sow: Il égorge sa femme avec l'aide de son fils, en la laissant pour morte mais...

Une crise de jalousie a viré au drame. Les faits ont lieu à la Cité Aliou Sow de Guédiawaye. Avec l'aide de son fils de 13 ans, N. Taidigsmann de nationalité allemande, le Français P. Crepet a tranché la gorge de sa femme ivoirienne, J I. Ouayou. La victime était à moitié égorgée puisque l’œsophage n’a pas été atteint. Ce qui l’a sauvée, du moins pour le moment, informe le journal "Enquête".



Son époux s’est mis derrière elle, lui a bandé les yeux, pour ensuite lui trancher la gorge. La femme se débat et s’affale par terre et se vide de son sang. Le mari la maintient au sol, pendant que son fils, muni d’un marteau, la rouait de coups sur la tête. Inerte pendant un long moment, ses bourreaux ont cru qu’elle était morte. Leur sale besogne accomplie, ils se sont mis à nettoyer les traces, avant d’abandonner la maison.



À leur retour, ils ont vu la dame, qu’ils croyaient morte, bouger. Cette dernière les a suppliés de l’amener à l’hôpital, en leur promettant de dire qu’elle est victime d’agression. Ils sont allés d’abord au commissariat de Gold Sud, en leur servant la thèse de l’agression. Ensuite, ils ont évacué la victime à l’hôpital. Après l’intervention chirurgicale, elle a perdu la voix, mais elle pouvait écrire.



C’est ainsi qu’elle a envoyé des messages WhatsApp à sa belle-sœur, établie en Corée du Sud, pour lui raconter toute l’histoire qui a failli lui coûter la vie. Informés, les gendarmes enquêteurs, après investigation, ont procédé à l’arrestation des mis en cause qui ont reconnu les faits.

