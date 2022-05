Cité Eaux et Forêts de Dalifort : Un homme retrouvé mort dans sa chambre, en état de décomposition Un homme de moins de 50 dans, a été retrouvé mort dans sa chambre, selon la radio Sud Fm.

Le corps était en état de décomposition et c’est l’odeur qui a alerté les voisins qui sont restés 3 jours, sans avoir de ses nouvelles.



D’après le quotidien "Bes Bi", l’homme répondait au nom de Cheikh Ndir, il était seul dans sa chambre, alors qu’il était malade selon les témoignages. Qui indiquent que son épouse était partie à la maison familiale au chevet de sa mère qui était, elle aussi, malade.



La police et les sapeurs-pompiers étaient sur place



