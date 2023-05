Cité Keur Gorgui: Aliou Sané et le député Guy Marius Sagna arrêtés

Rédigé par leral.net le Lundi 29 Mai 2023 à 19:41

Enlevé sur la route de Kaffrine par les forces de l’ordre, Ousmane Sonko a été acheminé de force chez lui à la Cité Keur Gorgui. Depuis lors, les entrées chez lui sont filtrées sans tolérance. Les députés, leaders de la coalition « Yewwi » et F24 qui voulaient se rendre sur les lieux l’ont appris à leurs dépens.



Ils ont tous été interdits d’accès. Aliou SANÉ, le leader de « Y en marre » et le député Guy Marius Sagna ont été arrêtés. Des affrontements ont éclaté après ces faits, des pneus ont été brûlés aux alentours de la cité Keur Gorgui.



BuurNews

Ndèye Fatou Kébé