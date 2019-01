Cité comme complice dans une affaire d’avortement, le policier placé sous contrôle judiciaire

Retour sur l’affaire du policier en service au commissariat central qui a été inculpé et placé sous contrôle judiciaire pour complicité d’avortement.



S'il confirme cette inculpation, son avocat, Me Barro précise néanmoins qu'il n'a pas été suspendu de ses fonctions, car bénéficiant de la présomption d'innocence.













