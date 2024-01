Clarification sur l'accident à Podor : Pas de lien avec le cortège de Khalifa Ababacar Sall

Contexte de l'accident :

Contrairement à certaines informations, l'accident n'est pas lié au cortège de Khalifa Ababacar Sall. Le fils du coordonnateur de Taxawu Sénégal à Podor, a été impliqué dans une collision avec un riverain aux environs de 4h du matin, à Salde. Il est essentiel de préciser que cet incident ne concerne pas le candidat Khalifa Sall ou son cortège.



Détails sur l'incident :

L'accident tragique a eu lieu sur la route vers Salde, impliquant le fils du coordonnateur de Taxawu Sénégal à Podor et un riverain. Il est crucial de souligner que cet événement est distinct des activités pré-campagne de Khalifa Ababacar Sall. Les autorités ont été informées et les mesures nécessaires sont prises pour éclaircir les circonstances de l'accident.



Contraste avec les informations antérieures :

Cette clarification réfute les informations précédentes concernant un accident mortel lié au cortège de Khalifa Ababacar Sall. Il est maintenant évident que l'incident à Podor, est le résultat d'une collision impliquant le fils du coordonnateur de Taxawu Sénégal et non une conséquence du déplacement du candidat.



Il est impératif de dissocier les événements pour éviter toute confusion. L'accident à Podor ne doit pas être amalgamé avec les activités politiques de Khalifa Ababacar Sall, et la véritable nature des circonstances entourant cet incident, devrait être établie à la suite d'une enquête appropriée.