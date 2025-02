Clarification sur la phase II du Projet d’Approvisionnement en Eau en Milieu Rural : Un Projet Hérité de Macky Sall (Pr Touré) Le lancement de la phase II du Projet d’Approvisionnement en Eau en Milieu Rural (PAEMR) à Fass Touré a récemment fait l’objet de débats et de récupérations politiques. Il est essentiel de rétablir la vérité et de rappeler que ce projet structurant a été initié bien avant l’arrivée au pouvoir du président Bassirou Diomaye Faye et du Premier ministre Ousmane Sonko. En réalité, ce projet a été conçu et financé sous la présidence de Macky Sall, s’inscrivant dans une vision à long terme pour l’amélioration de l’accès à l’eau potable en milieu rural au Sénégal.



Un Projet Structurant Initié par Macky Sall



Le Programme d’Accès à l’Eau en Milieu Rural (PAEMR) s’inscrit dans une série d’initiatives mises en place par le gouvernement de Macky Sall pour améliorer l’approvisionnement en eau potable dans les zones rurales. La première phase du projet, réalisée sous la supervision de Mansour Faye, alors ministre de l’Hydraulique, avait permis à des milliers de villages et localités rurales d’accéder à une eau potable stable et sécurisée. Cette avancée avait

significativement réduit les pénuries d’eau et contribué à l’amélioration des conditions de vie des populations concernées.



Le financement de la deuxième phase, d’un montant de 60,35 milliards FCFA, a été sécurisé en 2021 sous la supervision du ministre de l’Eau et de l’Assainissement de l’époque, Serigne Mbaye Thiam. Cette phase repose sur un partenariat stratégique entre le Sénégal et le groupe CGCOC, financé par un prêt préférentiel accordé par l’Eximbank de Chine.



Un document officiel de la présidence sénégalaise, daté du 4 janvier 2022, confirme l’engagement de Macky Sall, qui a donné pour instruction à son ministre de l’Eau de poursuivre le projet en coordination avec les partenaires chinois. Ce même document atteste que le protocole d’accord entre l’Office des Forages Ruraux (OFOR) et le CGCOC Group a été signé le 13 août 2021.



Données clés du projet



La deuxième phase du PAEMR, récemment lancée, comprend :



• 85 forages (35 nouveaux et 50 réhabilités)



• 89 châteaux d’eau (35 nouveaux et 54 réhabilités)



• 5 unités de potabilisation et de traitement des eaux de surface



• 1 450 km de réseaux hydrauliques



• 85 équipements d’exhaure complets



• 5 250 compteurs remplacés



• 18 200 branchements individuels



• 300 bornes-fontaines



• 85 abreuvoirs



• 70 potences



• 235 unités de chloration





Une Récupération Politique Erronée



Contrairement à certaines interprétations médiatiques, ce projet n’est pas une initiative du président Bassirou Diomaye Faye ou de son Premier ministre Ousmane Sonko. Si ce dernier a procédé à la cérémonie de lancement officiel,

il n’en est en aucun cas l’initiateur. Ce projet s’inscrit dans la continuité des engagements pris par l’ancien gouvernement, garantissant ainsi la pérennité des politiques publiques au service des populations.



L’Importance de Rendre à César ce qui lui Appartient



Il est crucial de reconnaître le rôle fondamental joué par Macky Sall dans la mise en place de ce projet et d’éviter toute réécriture de l’histoire à des fins partisanes. L’accès à l’eau potable est un enjeu vital pour le Sénégal, et les

projets structurants de cette envergure doivent être perçus comme un effort collectif et non comme une opportunité de propagande politique.



En conclusion, si la nouvelle administration a la responsabilité de poursuivre ce projet, il est indéniable qu’il s’agit avant tout d’un héritage du gouvernement de Macky Sall. Toute tentative de manipulation médiatique visant à en attribuer la paternité exclusive au pouvoir actuel ne reflète pas la réalité des faits. Il est donc essentiel de rétablir la vérité pour une lecture objective et informée des actions publiques.



Pr. B Touré





